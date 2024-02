“Él no fue el que me asaltó”, dijo un menonita tras la audiencia por robo de Bs 40 mil

Santa Cruz, Bolivia

Pasadas las 13:20 de este viernes 9 de febrero, en el piso 7 del Palacio de Justicia, concluyó una audiencia de medidas cautelares que dejó a la opinión pública desconcertada. La Justicia determinó 60 días de cárcel para un individuo acusado de robar la suma de Bs 40.000 a un miembro de la comunidad menonita, Franz Wiebe. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la víctima declaró que el hombre enviado a prisión no fue uno de los tres perpetradores del asalto.

“El hombre que enviaron a la cárcel no es una de las personas que me asaltó. Era otra persona la que me robó, eran otras tres personas, él no participó en el asalto”, afirmó Wiebe tras la audiencia. Además, señaló que solo se recuperaron Bs 39.100 de los Bs 40.000 robados.