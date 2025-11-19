"Lo golpearon hasta casi matarlo": Menonita fue secuestrado y castigado en su colonia

Dos ciudadanos menonitas fueron aprehendidos en las últimas horas y presentados ante un juez cautelar, tras ser acusados de privar de libertad y propinar una brutal golpiza a un miembro de su propia comunidad en una colonia menonita ubicada al norte del municipio de Cuatro Cañadas.

La audiencia, programada inicialmente para el martes, fue suspendida por falta de traductor y se reanudará en las próximas horas.

La víctima habría sido sometida a castigos físicos ordenados por autoridades internas de la colonia, según denunció la abogada de la víctima, Marianela Bozzo, en una entrevista brindada al programa El Mañanero.

Bozzo explicó que el ataque ocurrió el pasado miércoles, cuando ministros de la colonia menonita habrían ordenado castigar al ciudadano por motivos que aún no han sido investigados. La abogada aclaró que, independientemente de la causa, “no existe justificación alguna para que se llegue a este grado de tortura”.

Según su relato, el afectado fue atado de manos y pies, amordazado y trasladado a un chaco donde fue golpeado durante toda la noche con un objeto utilizado para arrastrar maquinaria pesada.

Posteriormente, el ministro de la colonia, identificado como Peter Klassen, lo mantuvo encerrado junto a su esposa para impedir que denuncie lo sucedido.

La abogada detalló que el hombre permaneció privado de libertad desde el miércoles hasta el domingo, cuando un operativo coordinado por la defensa logró sacarlo de la colonia. “Nos avisaron otros colonos que vieron su estado. Inmediatamente organizamos el rescate”, señaló Bozzo.

Un examen forense posterior determinó que la víctima presenta más de 20 días de impedimento, producto de los golpes.

Los detenidos son el ministro Peter Klassen, señalado como autoridad máxima de la colonia, y otro ciudadano menonita identificado como el autor material de la golpiza.

La defensa adelantó que solicitará medidas estrictas contra los acusados y que continuará impulsando la investigación por privación de libertad, lesiones graves e intento de homicidio.

