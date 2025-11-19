'Copito' Andrada asume en Oriente: “Nos vamos a jugar la vida por esta camiseta”

Oriente Petrolero presentó oficialmente a Víctor Hugo “Copito” Andrada como su nuevo director técnico, en un momento clave del torneo, con el equipo situado en la décima posición y con la obligación de sumar para acercarse a un cupo internacional.

El experimentado entrenador argentino, conocedor del fútbol boliviano, aseguró que su llegada lo tomó “por sorpresa”, pero que el compromiso con la institución es total.

Andrada remarcó que el cuerpo técnico trabaja con metas inmediatas y que, por ahora, el foco está puesto en el encuentro del sábado ante Wilstermann.

“El objetivo hoy es a corto plazo. Estamos preparando el equipo para el sábado. Después pensaremos en Blooming, pero vamos partido a partido”, afirmó el nuevo DT.

Oriente se encuentra a tres puntos de la zona de clasificación a torneos internacionales, por lo que cada duelo será decisivo. “Dependemos de nosotros y de algunos resultados, pero primero debemos hacer nuestra tarea”, añadió.

Aunque apenas empezó a conversar con algunos jugadores, “Copito” señaló que su primera evaluación real será en la práctica con el plantel completo.

“Conozco a muchos futbolísticamente, sé lo que pueden dar. Pero quiero saber cómo está la interna. Recién después de hablar con el grupo sacaremos conclusiones”, dijo.

Al ser consultado sobre las dificultades financieras del club, Andrade fue directo: “A veces uno prioriza lo económico y otras lo deportivo. En este caso priorizamos lo deportivo. Estas oportunidades no se presentan todos los días”.

Ante las dudas de algunos hinchas por su pasado en Blooming, Víctor Hugo Andrada aclaró su postura con contundencia:

“Yo los entiendo porque piensan como hinchas. Pero donde fui siempre me jugué la vida. En Blooming lo hice y hoy me voy a jugar la vida por Oriente. Hoy soy hincha de Oriente porque es la camiseta que defiendo”.

Pidió tranquilidad a la afición, asegurando compromiso absoluto: “Este cuerpo técnico se va a jugar la vida para que Oriente vuelva a un torneo internacional, que es donde todo hincha quiere verlo”.

Mira la programación en Red Uno Play