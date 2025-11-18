¡Atención, Bolivia! El día y la hora en que La Verde conocerá a su rival para el repechaje

Bolivia entera estará expectante ante el sorteo que definirá el rival de la Verde en el repechaje. El evento se realizará en Zúrich, Suiza, durante esta semana.

Este jueves (día y mes específicos) Bolivia conocerá a su rival para la repesca mundialista, que se jugará en marzo. El sorteo será a las 08:00 de la mañana (hora de Suiza) y la FIFA ya ha explicado el formato.

La FIFA ha establecido los siguientes pasos para el sorteo:

Se armará una tabla de posiciones de las seis selecciones clasificadas, según el ranking de noviembre, que se conocerá este miércoles 19 .

Las dos primeras selecciones del ranking accederán directamente a los dos partidos de la etapa final.

Habrá un bolillero con cuatro bolas de sorteo que representarán a los clasificados del tercer al sexto lugar (donde estará Bolivia ).

La primera bola, que contendrá el nombre de un país, será anotada como “equipo de repesca 1”.

El segundo será su rival. El tercer y cuarto país jugarán la repesca 2.

