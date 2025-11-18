TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Atención, Bolivia! El día y la hora en que La Verde conocerá a su rival para el repechaje

Se acerca el momento clave para el seleccionado boliviano de fútbol, donde sabrá a qué rival enfrentará en la repesca. 

Martin Suarez Vargas

18/11/2025 13:58

Selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.
Bolivia.

Bolivia entera estará expectante ante el sorteo que definirá el rival de la Verde en el repechaje. El evento se realizará en Zúrich, Suiza, durante esta semana.

Este jueves (día y mes específicos) Bolivia conocerá a su rival para la repesca mundialista, que se jugará en marzo. El sorteo será a las 08:00 de la mañana (hora de Suiza) y la FIFA ya ha explicado el formato.

La FIFA ha establecido los siguientes pasos para el sorteo:

  • Se armará una tabla de posiciones de las seis selecciones clasificadas, según el ranking de noviembre, que se conocerá este miércoles 19.

  • Las dos primeras selecciones del ranking accederán directamente a los dos partidos de la etapa final.

  • Habrá un bolillero con cuatro bolas de sorteo que representarán a los clasificados del tercer al sexto lugar (donde estará Bolivia).

  • La primera bola, que contendrá el nombre de un país, será anotada como “equipo de repesca 1”.

  • El segundo será su rival. El tercer y cuarto país jugarán la repesca 2.

