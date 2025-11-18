EE.UU. lanza el “FIFA Pass”: ¿de qué se trata y cómo ayuda a los fanáticos del Mundial?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, presentaron este lunes el FIFA Pass, un nuevo mecanismo destinado a agilizar los trámites migratorios de los fanáticos que ya cuenten con entradas para el Mundial 2026.

El programa permitirá a quienes tengan tickets acceder a turnos prioritarios en los consulados estadounidenses, incluso por encima de solicitudes previamente programadas. La medida busca facilitar la gestión de visas ante la alta demanda que se espera de cara al torneo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que el gobierno norteamericano sumó más de 400 funcionarios consulares en embajadas alrededor del mundo y, en algunos países, duplicó la presencia consular para acelerar los trámites. “En algunos países duplicamos la presencia consular”, detalló Rubio.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval, luego de una reunión del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, encabezada por Trump e Infantino, con la participación de Rubio y otros funcionarios. Durante el encuentro, Trump envió un mensaje a los hinchas: “Si piensan viajar al Mundial, pidan la visa cuanto antes”.

Rubio agregó que cerca del 80% de los consulados de EE.UU. ya permiten obtener citas dentro de los 60 días, incluyendo los de Argentina y Brasil, y reiteró la recomendación de no esperar hasta el último momento: “Si tienen entradas, inicien el trámite ya”.

El funcionario aclaró que el FIFA Pass no es una visa ni garantiza el ingreso a Estados Unidos. “El beneficio es únicamente la cita acelerada. El proceso de verificación será el mismo que para cualquier otra persona. La diferencia es que los adelantamos en la fila”, puntualizó.

Con esta iniciativa, Estados Unidos busca facilitar la llegada de aficionados de todo el mundo para el torneo que se jugará en Norteamérica, en un contexto donde la Selección boliviana está en fila para el repechaje del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play