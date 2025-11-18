"¿Qué es esto que yo siento?": Sexi Boy asegura que Bizarrap lo contactó para grabar la canción del Mundial

El integrante del grupo viral Sexiboys afirmó haber sido contactado por Bizarrap, el famoso DJ y productor argentino. Según indicó, Bizarrap se comunicó con él para solicitarle permiso para grabar la sensación musical del momento —la canción "qué es esto que yo siento"— con el objetivo de convertirla en uno de los himnos del próximo certamen futbolístico intercontinental.

El miembro de Sexiboys publicó un video en TikTok donde aseguraba haber sido contactado para obtener los derechos de la canción y poder grabarla como un tema destacado para el Mundial 2026.

Visiblemente emocionado, el componente de la sensación viral también señaló que se encuentra en el proceso de otorgar los permisos correspondientes para autorizar la solicitud de Bizarrap.

El artista declaró:

"Sí, amigos, Bizarrap se contactó conmigo. ¡amigos, por primera vez, una canción boliviana será la canción oficial del Mundial! todos siéntanse orgullosos".

Añadió que desconoce quién interpretará el tema:

"La verdad, no sé quién la va a cantar, será un cantante internacional. amigos, estoy agradecido con dios, porque no solo la selección se va al Mundial, sino también una canción boliviana".

Finalmente, concluyó el video agradeciendo el apoyo:

"Ahorita también estoy dando los permisos correspondientes. ¡muchas gracias, amigos, por su apoyo! lo logramos. agradezco a todos los futbolistas que compartieron y usaron mi canción, gracias Chelsea, gracias NBA, Manchester City, gracias Copa Libertadores, gracias la liga de Francia. muchas gracias, y también a los países de México".



Actualmente, la canción es viral en las redes sociales y diversas instituciones deportivas de gran prestigio mundial la han compartido de forma creativa en sus plataformas.

