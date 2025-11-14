La Croacia de Modric es la trigésima selección clasificada al Mundial 2026

Croacia remontó a Islas Feroe (3-1) y amarró su clasificación para la fase final del Mundial 2026, que eleva a treinta el número de selecciones con su presencia asegurada en el evento que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.

El combinado que lidera Luka Modric, que jugará su quinto Mundial, necesitaba sólo un punto para sellar de forma matemática su objetivo. Sin embargo, fue Islas Feroe la que tomó ventaja con el gol de Geza Turi, pero Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlasic dieron la vuelta a la situación y proporcionaron el triunfo al equipo de Zlatko Dalic.

Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.

Treinta de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia y Croacia.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental: Bolivia y Nueva Caledonia. EFE

