TEMAS DE HOY:
avasallamiento de tierras YPFB mujer aprehendida

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Arabia Saudita recibió una millonaria cifra por clasificar al Mundial 2026

Cada jugador y el entrenador recibieron una importante suma de dinero, tras asegurar la clasificación al Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

16/10/2025 18:30

Seleccionado de Arabia Saudita. Foto: Internet.
Arabia Saudita.

Escuchar esta nota

Arabia Saudita aseguró su presencia en el Mundial 2026 tras empatar sin goles ante Irak, desatando la euforia de la afición y el reconocimiento oficial del país. En señal de gratitud, el gobierno del reino otorgó a cada jugador y al director técnico Hervé Renard una recompensa de 5 millones de riyales, aproximadamente un millón de dólares por persona, según informó el medio local Asharq Business.

El equipo verde vivió un camino irregular durante las eliminatorias, pero logró estabilizar su rendimiento tras el regreso de Renard al banquillo. El empate frente a Irak resultó decisivo, confirmando la clasificación y generando un clima de celebración en todo el país. La hazaña también fortalece el orgullo nacional, recordando el histórico desempeño del equipo en el Mundial de Qatar 2022, cuando su triunfo frente a Argentina marcó un hito en la historia del fútbol saudí.

Con este logro, Arabia Saudita alcanzará su séptima participación mundialista y tercera consecutiva, mientras el Estado refuerza la importancia del deporte como símbolo de identidad y unidad nacional. La afición saudita celebra a sus futbolistas como héroes, y la millonaria gratificación oficial refleja el valor que se otorga a su dedicación y esfuerzo en la cancha.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD