Arabia Saudita aseguró su presencia en el Mundial 2026 tras empatar sin goles ante Irak, desatando la euforia de la afición y el reconocimiento oficial del país. En señal de gratitud, el gobierno del reino otorgó a cada jugador y al director técnico Hervé Renard una recompensa de 5 millones de riyales, aproximadamente un millón de dólares por persona, según informó el medio local Asharq Business.

El equipo verde vivió un camino irregular durante las eliminatorias, pero logró estabilizar su rendimiento tras el regreso de Renard al banquillo. El empate frente a Irak resultó decisivo, confirmando la clasificación y generando un clima de celebración en todo el país. La hazaña también fortalece el orgullo nacional, recordando el histórico desempeño del equipo en el Mundial de Qatar 2022, cuando su triunfo frente a Argentina marcó un hito en la historia del fútbol saudí.

Con este logro, Arabia Saudita alcanzará su séptima participación mundialista y tercera consecutiva, mientras el Estado refuerza la importancia del deporte como símbolo de identidad y unidad nacional. La afición saudita celebra a sus futbolistas como héroes, y la millonaria gratificación oficial refleja el valor que se otorga a su dedicación y esfuerzo en la cancha.

