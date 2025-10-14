Sudáfrica volverá a disputar un Mundial de fútbol dieciséis años después

La selección de Sudáfrica volverá a disputar, dieciséis años después, una fase final de la Copa del Mundo, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Ruanda.

No lo tenían fácil los 'Bafana Bafana' para regresar a una Copa del Mundo en la que no participaban desde que fueron los anfitriones en 2010, ya que, además de la victoria, necesitaban un tropiezo de Benín, que cayó por 4-0 en su visita a Nigeria.

Pero la responsabilidad de lograr por primera vez en su historia la clasificación para un Mundial pareció pesar como una losa para los jugadores del equipo beninés, que, a los tres minutos de juego, ya marchaban por detrás en el marcador (1-0).

Y es que los 'guepardos' nunca encontraron la fórmula para contener a la pareja que conformaron Victor Osimhen y Samu Chukwueze, que, en poco más de media hora, se encargaron de acabar con el sueño mundialista de Benín.

Si a los tres minutos Osimhen no desaprovechó un pase en profundidad de Chukwueze para firmar el 1-0, en el 37 el delantero del Galatasaray turco estableció el momentáneo 2-0 al cabecear a las redes un centro desde la derecha del exjugador del Villarreal.

Goles que no aplacaron la voracidad de Victor Osimhen, que, a los seis minutos de la segunda mitad, completó el triplete al culminar con un sensacional remate de cabeza (3-0) una falta botada por Moses Simon.

Los locales ampliaron todavía más el marcador (4-0) en el tiempo de prolongación, lo que privó a Benín del billete directo para el Mundial, así como de cualquier opción de viajar el próximo verano a Estados Unidos, México y Canadá, tras verse relegados a la tercera plaza por detrás de Sudáfrica y Nigeria.

Tropiezo que no desaprovechó la selección sudafricana para lograr un billete mundialista, que pareció complicarse y de qué manera para los del belga Hugo Broos, tras ver que la FIFA les dio por perdido el partido con Lesoto por alineación indebida.

Una sanción que pareció conjurar todavía más, si cabe, a los 'Bafana Bafana', que sellaron este martes su pasaporte para Norteamérica tras imponerse por un claro 3-0 a Ruanda.

El conjunto sudafricano no desaprovechó la endeble defensiva de los visitantes para dejar encarrilada la victoria y la clasificación en veintiséis minutos con los goles de Thalente Mbatha, en una acción que dejó en muy mal lugar al portero ruandés, y Oswin Appollis.

Una victoria que se encargó de redondear a los 72 minutos con un certero cabezazo de Evidence Makgopa, que firmó el definitivo 3-0 que permitirá a los 'Bafana Bafana' disputar su cuarta fase final de un Mundial. EFE

