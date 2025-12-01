El seleccionador neerlandés Stanley Menzo que dirigía a la selección de fútbol de Surinam decidió dejar el cargo tras un periodo de análisis interno, y la Federación Surinamense deberá buscar un reemplazo antes del cruce ante Bolivia por el repechaje mundialista en Marzo.

La Federación Surinamense de Fútbol confirmó este domingo la salida inmediata de Stanley Menzo, quien puso fin a su segundo periodo como entrenador del combinado nacional luego de concluir su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La entidad explicó que el técnico dedicó las últimas semanas a revisar su continuidad y, tras ese proceso, optó por no seguir al frente del plantel.

Menzo inició su ciclo a comienzos de 2024 y, durante su gestión, el equipo logró avanzar hasta los cuartos de final de la Nations League de Concacaf, obtuvo su clasificación a la Copa Oro 2025 y aseguró un cupo en el repechaje mundialista. En un mensaje difundido por la Federación, el estratega expresó su reconocimiento al trabajo realizado y destacó el orgullo que sintió al dirigir al combinado.

El combinado surinamense deberá ahora definir a su nuevo seleccionador con premura, ya que en marzo afrontará su duelo de semifinales del repechaje ante nuestra selección Bolivia. El vencedor de ese encuentro se medirá posteriormente con Irak por el pase definitivo al Mundial 2026.

