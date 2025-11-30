TEMAS DE HOY:
Deportes

Real Potosí con un pie en primera división, tras golear 4-0 a San Juan

Con goles de Rueda (14'), Castellón (45' y 76') y Harold Reina (90+2'), los potosinos lograron un contundente triunfo ante el equipo cruceño en la primera final de la Copa Simón Bolívar.

Martin Suarez Vargas

30/11/2025 16:25

Potosí.

Real Potosí mostró su superioridad en el primer capítulo de la final de la Copa Simón Bolívar al vencer 4-0 a San Juan FC, en un partido disputado este fin de semana en el estadio Víctor Agustín Ugarte de San Clemente.

El equipo potosino se destacó por su buen despliegue de juego durante los 90 minutos, más el tiempo adicional, y concretó su victoria con los goles de Carlos Rueda, Vladimir Castellón, quien anotó dos veces, y Harold Reina.

Con este resultado, Real Potosí pone un pie en la Primera División del fútbol boliviano, dejando la serie muy a su favor antes del partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en Warnes. La expectativa crece entre los aficionados potosinos, que ven muy cerca el regreso de su equipo a la máxima categoría del fútbol nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto.

Vladimir Castellón a los 76' y Harold Reina 90+2' anotaron el tercero y cuarto del partido.

De penal a los 45' del primer tiempo Vladimir Castellón puso el 2-0 ante San Juan FC.

A los 14' Correa anota el primero para Real Potosí ante San Juan FC.

Domina el partido el conjunto local, la visita bien ordenada resiste los embates del lila.

Ambos planteles ya están dentro de la cancha, del estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial.

