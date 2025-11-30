Messi y De Paul explotaron contra Maxi Moralez: duro cruce en la final del Este de la MLS

La final de la Conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y New York City en el Chase Stadium tuvo un clima caliente desde el arranque. A los 20 minutos, un cruce entre Maximiliano Moralez y el chileno Maximiliano Falcón encendió la mecha y derivó en una discusión masiva entre jugadores de ambos equipos. En el centro de la escena quedaron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que se enfrentaron verbalmente con el mediocampista argentino.

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, había encontrado el 1-0 temprano gracias a Tadeo Allende y manejaba el partido con autoridad. La tensión llegó a los 19 minutos, cuando Moralez le dio un golpe a Falcón. De Paul reaccionó de inmediato y lo increpó con vehemencia, lo que desató una gresca que sumó a varios futbolistas, incluido Marcelo Weigandt.

Sin embargo, el momento más fuerte fue el cara a cara entre Messi y Maxi Moralez, que intercambiaron insultos durante varios segundos. Incluso cuando el tumulto parecía haberse calmado, ambos siguieron discutiendo a la distancia. Moralez y Weigandt terminaron amonestados.

Aunque Frasquito nunca compartió vestuario con Messi o De Paul, sí tiene historial en la Selección: fue campeón mundial Sub-20 en 2007. Messi había ganado la edición anterior en 2005. Su único partido en la Mayor fue en un amistoso ante Venezuela en 2011.

Pese a este cruce caliente, Moralez ya había mostrado admiración por Messi en noviembre de 2024, cuando tras un 1-1 entre ambos equipos posteó una foto con él y le dedicó un emotivo mensaje en redes, donde relató cómo logró intercambiar camisetas con el capitán argentino.

Tras la discusión, el partido siguió con emociones fuertes: en la reanudación, Jordi Alba envió un centro perfecto para que Allende marcara de cabeza el 2-0. Poco después, Justin Haak descontó para New York City tras una jugada que incluyó participación de Moralez.

El ganador de esta final disputará la MLS Cup contra el vencedor de la Conferencia Oeste, que define su final entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

Mira la programación en Red Uno Play