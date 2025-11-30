Oriente Vs Blooming: ¿Quién ganará? La Inteligencia Artificial responde

Hoy se vive uno de los partidos más esperados del fútbol boliviano desde las 15:00 en el estadio Real Santa Cruz: el clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero. Ambos equipos llegan con expectativas altas y con la intención de imponer su autoridad en Santa Cruz.

Blooming mantiene una racha favorable frente a su clásico rival, sin derrotas en los últimos enfrentamientos desde 2022, incluyendo triunfos recientes como la remontada por 3‑2 y la goleada 4‑1 sobre Oriente. Por su parte, Oriente llega con todo su plantel disponible, recuperando a sus jugadores clave que habían estado ausentes por lesiones o suspensiones en partidos previos, aunque todavía arrastra la presión de romper su mala racha ante Blooming.

Según la inteligencia artificial el historial reciente muestra la superioridad de Blooming: de los últimos ocho enfrentamientos, los celestes ganaron seis y empataron dos, mientras que Oriente no ha podido imponerse. Esto, sumado a la experiencia del plantel y la capacidad de Blooming para resolver partidos difíciles, los coloca como favoritos para el duelo de hoy.

La IA da su pronóstico entorno al clásico cruceño y se animó a decir lo siguiente:

Teniendo en cuenta el contexto de planteles + historia reciente, mi pronóstico sigue siendo favorito Blooming, pero con un margen reducido. Creo que será un partido parejo, competitivo, tenso — pero Blooming ganará o al menos empatará.

Probabilidad estimada : victoria de Blooming ~ 40‑45 %, empate ~ 30‑35 %, victoria de Oriente ~ 25‑30 %.

Marcador probable: Blooming 2‑1 Oriente Petrolero.

