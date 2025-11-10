Una vendedora ambulante se desmayó luego de que la policía utilizara gases lacrimógenos para controlar a hinchas que provocaron desorden en los alrededores del estadio Real Santa Cruz, tras el clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero. La mujer, que solo estaba vendiendo sus productos, cayó al suelo y fue asistida de inmediato por quienes se encontraban cerca.

El descontrol comenzó cuando algunos aficionados de Oriente expresaron su molestia por el último gol de Blooming, considerado por ellos como un error del equipo visitante. La tensión llevó a la suspensión de la conferencia de prensa y a la intervención policial para dispersar a los hinchas que se habían congregado cerca de la valla de seguridad, junto a los camerinos de los jugadores.

Lo que comenzó como una celebración terminó en caos, con la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. El partido finalizó con victoria de Blooming por 3-2, con goles de Posse, Vadalá y Matín Alaniz; mientras que Oriente Petrolero anotó mediante Mateo Abastoflor y Ricardo Centurión.

Mira la programación en Red Uno Play