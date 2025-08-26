¡Clásico bajo presión! Blooming y Oriente llegan golpeados por las bajas

El partido se jugará sin hinchas visitantes, por disposición de seguridad, por lo que la parcialidad de Oriente no estará presente en las tribunas.

Blooming, con ausencias sensibles

El equipo celeste, que será local en Montero, no contará con su capitán Moisés Villarroel, convocado a la selección boliviana. Tampoco estará el mediocampista Richard Spenhay, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

A ello se suman las dudas de Martín Alaniz y Richet Gómez, ambos a la espera del informe médico, según lo adelantó el entrenador Mauricio Soria.

Oriente, entre bajas y un regreso clave

En campamento albiverde, Henry Vaca también será baja por su convocatoria a la selección nacional. Además, el defensor central Pablo Vaca no podrá jugar tras haber sido expulsado; en su lugar podría aparecer Maximiliano Caire.

La buena noticia para Oriente es el retorno de Ricardo Centurión, quien vuelve tras cumplir un partido de suspensión. El volante buscará revancha luego de haber fallado un penal en el anterior clásico.

Cómo llegan en la tabla

Blooming afronta este clásico como líder del Grupo A con 11 puntos, seguido de cerca por Wilstermann (9). Por su parte, Oriente suma también 11 puntos en el Grupo D, donde comparte la cima con Guabirá, que lidera por diferencia de goles.

