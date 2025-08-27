Clásico cruceño 204: conoce los precios de entradas para los hinchas celestes

El esperado clásico cruceño número 204 tendrá lugar este domingo 31 de agosto en el estadio Gilberto Parada de Montero, con Blooming ejerciendo como local. La dirigencia del club anunció la venta oficial de entradas para sus seguidores, confirmando que la tribuna será únicamente para aficionados celestes, manteniendo la disposición aplicada en el último enfrentamiento entre ambos equipos.

El duelo anterior, disputado el 22 de junio, terminó con victoria de Blooming por 2-1, en un partido donde la hinchada albiverde no tuvo acceso. La decisión de mantener la exclusividad responde a que el club organizador controla la logística y el acceso a las localidades, asegurando que el estadio luzca colmado de seguidores blooministas.

Los precios de las entradas fueron establecidos de la siguiente manera: curva Bs 70 (mayores) y Bs 30 (menores); general Bs 100 (mayores) y Bs 50 (menores); y preferencia Bs 170 (mayores) y Bs 70 (menores). Los boletos se venden físicamente en la Secretaría del Club Blooming, ubicada en Av. Bush, calle Puerto Rico #74.

El clásico cruceño no solo representa la histórica rivalidad entre Oriente Petrolero y Blooming, sino también un evento cultural y social que moviliza a toda Santa Cruz. Montero volverá a vivir una fiesta deportiva con emociones garantizadas, mientras ambos equipos buscan sumar puntos y quedarse con la gloria en este duelo pasional del fútbol oriental.

