[VIDEO] ¿Quién merecía el gol? El defensor lo intentó, su compañero lo arruinó

En un partido que prometía emoción de principio a fin, los espectadores del estadio fueron testigos de una jugada que quedará en los libros de la memoria… y en los memes. Todo comenzó cuando el defensor recuperó la pelota en su propio arco y, viendo el campo despejado, inició una carrera que parecía destinada a un golazo de arco a arco.

El estadio contuvo la respiración: cada paso del defensor acercaba a todos a un momento épico. Sin embargo, cuando la ilusión del gol estaba al alcance de la punta de sus botines, apareció un compañero en la línea y, sin quererlo (o quizá sí), arruinó la obra maestra. La pelota terminó desviada, y la ovación que parecía inevitable se convirtió en risas y gestos de incredulidad.

Las opiniones no tardaron en dividirse: algunos sostenían que el error fue del arquero contrario y que, por lo tanto, el gol debía contarse como mitad del defensor y mitad del provocador del error. Otros aseguraban que la jugada terminó siendo un autogol, un curioso giro que dejó al defensor cuestionándose si estaba en un partido de fútbol o en una comedia deportiva.

En redes sociales, la jugada ya circula como un ejemplo del “fútbol moderno”: impredecible, emocionante y a veces ridículamente gracioso. Al final, el partido continuará, pero la imagen del defensor frustrado y el compañero inadvertido quedará como un recuerdo inolvidable: el gol que todos esperaban, pero que nunca llegó.

Mira la programación en Red Uno Play