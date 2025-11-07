INE reporta inflación acumulada de 19,22% hasta octubre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2025 fue positiva en 0,75% respecto a septiembre. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 19,22%.

De acuerdo con el reporte oficial, los productos con mayor incidencia positiva en la variación del mes fueron: tomate, carne de res sin hueso, zanahoria, carne de pollo, carne de res con hueso y almuerzo. En contraste, los bienes con incidencia negativa fueron: cebolla, huevos, pasta dental, aparatos telefónicos móviles/celulares, desodorantes/antitranspirantes y haba verde.

El incremento mensual del 0,75% del IPC se explica principalmente por el aumento de precios en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas; Bebidas alcohólicas y tabaco; Salud; Vivienda y servicios básicos; Transporte; Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar; Prendas de vestir y calzados; y Educación.

El comportamiento de precios también mostró diferencias regionales. Las ciudades y conurbaciones con mayor variación positiva fueron: Tarija (1,75%), Oruro (1,32%), Conurbación Santa Cruz (1,08%), Región Metropolitana Kanata (0,78%), Trinidad (0,58%), Potosí (0,44%), Conurbación La Paz (0,39%) y Sucre (0,33%).

El INE explicó que estos resultados reflejan las fluctuaciones estacionales en los precios de alimentos y servicios, además de las variaciones en los costos de transporte y producción que impactan de manera diferenciada en cada región del país.

Mire la información del INE sobre la inflación:

Mira la programación en Red Uno Play