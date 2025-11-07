Después de 20 años, Bolivia vuelve a tener una Primera Dama: María Elena Urquidi asumirá el rol

Con la posesión del presidente electo Rodrigo Paz, prevista para este sábado, María Elena Urquidi asumirá el rol de Primera Dama de la Nación, una figura institucional y simbólica que vuelve al escenario público después de dos décadas.

Durante los últimos 20 años, el país no contó con una Primera Dama. En el período del Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales no tuvo esposa, mientras que su sucesor, Luis Arce, aunque casado, mantuvo a su esposa Lourdes Duran fuera del ámbito oficial, sin que ejerciera funciones o representación pública en el cargo.

El retorno de esta figura marca un cambio en la dinámica institucional del Estado boliviano, y refleja la intención del nuevo Gobierno de revalorizar el rol de la familia y la participación ciudadana en tareas sociales y de cooperación, tradicionalmente vinculadas al despacho de la Primera Dama.

María Elena Urquidi, esposa de Rodrigo Paz, acompañará al presidente electo en los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial, que se llevará a cabo este sábado a partir de las 10:00 de la mañana en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Se prevé que Urquidi desarrolle una agenda centrada en programas sociales, de salud, educación y apoyo a la niñez y la mujer, retomando el espíritu de servicio que caracterizó a las primeras damas bolivianas antes de 2006.

Con su incorporación, Bolivia recupera una figura tradicional en su estructura de representación estatal, ausente por dos décadas, y se abre una nueva etapa en la que la Primera Dama podría tener un rol activo en la promoción de valores sociales y culturales del país.

