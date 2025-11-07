Despliegue especial: Red Uno transmitirá la posesión de mando de Rodrigo Paz y Edmand Lara

Este sábado 8 de noviembre, Bolivia vivirá un hecho histórico con la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira y del vicepresidente Edmand Lara, quienes iniciarán oficialmente su gestión al frente del país.

El evento se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre, y Red Uno realizará la cobertura de todo lo que acontecerá en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en Palacio de Gobierno y la Plaza Murillo, con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.

Red Uno desplegará un operativo especial denominado Uno Decide, que transmitirá en vivo por televisión abierta y todas sus redes sociales cada detalle de la ceremonia. La cobertura comenzará a partir de las 08:00 horas e incluirá la transmisión completa de la toma de mando, así como entrevistas exclusivas y el desarrollo de los actos protocolares.

El presidente electo Rodrigo Paz en su calidad de candidato presidencial participó de una entrevista especial en La Caja Negra, un formato especial propuesto por Red Uno, donde compartió sus expectativas y objetivos para el nuevo periodo gubernamental 2025-2030.

Se espera la llegada de 52 delegaciones internacionales y al menos cinco jefes de Estado, quienes acompañarán a la población en este momento que marca un cambio político trascendental para Bolivia. La ciudadanía está invitada a ser parte de este histórico evento que promete ser un hito en la vida política del país.

