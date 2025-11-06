Áñez recibe invitación oficial para participar en la transmisión de mando del 8 de noviembre

Jeanine Áñez recibió una invitación oficial para asistir al acto de transmisión de mando presidencial que se realizará este 8 de noviembre, en un documento firmado por el presidente electo Rodrigo Paz que la reconoce como expresidenta constitucional del país.

La invitación convoca a Áñez a participar en la ceremonia junto a otras autoridades nacionales, invitados especiales e internacionales, en el que será el acto oficial de transición al nuevo gobierno que encabezarán Rodrigo Paz y Edmand Lara para el periodo 2025-2030.

“Con esperanza y gratitud, tengo el honor de invitarle a ser parte de la gran fiesta democrática de Bolivia este 8 de noviembre de 2025, donde juntos iniciaremos una nueva etapa para nuestro país. Este momento simboliza la unión, la fe y el compromiso con una patria más justa y solidaria. Esta es una oportunidad de progreso e innovación histórica para Bolivia. Su presencia será un testimonio de apoyo al sueño común de construir un futuro de oportunidades y reconciliación para todos los bolivianos”, señala la invitación firmada por el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

La presencia de la exmandataria genera expectativa, debido a que sería la primera vez que participa en un acto oficial de esta naturaleza desde que fue detenida por los procesos judiciales relacionados con su ascenso al poder en 2019.

La ceremonia de transmisión de mando marcará el inicio de una nueva etapa política en Bolivia y se prevé la asistencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y representantes institucionales.

Foto: Redes Sociales.

