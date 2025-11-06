[VIDEO] Este es el momento cuando Jeanine Áñez sale del penal de Miraflores

Pasadas las 11:00 de este jueves, la expresidenta Jeanine Áñez salió de la cárcel de Miraflores (La Paz), después de haber estado privada de libertad durante casi cinco años.

La expresidenta salió del penal muy emocionada, con una sonrisa y portando una bandera de Bolivia, en compañía de sus hijos, mientras afuera la esperaban sus abogados y un grupo de personas.

“Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de Justicia puedan estar actuando conforme a la norma”, fue una de las primeras declaraciones vertidas por la exmandataria, tras recobrar su libertad.

Añez fue detenida en marzo de 2021, por el caso denominado Golpe de Estado I. Desde entonces se le abrieron en total nueve procesos, que sin embargo, en los últimos meses fueron redireccionados permitiendo que la exmandataria recupere su libertad.

