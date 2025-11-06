Cinco momentos que marcaron la vida política de Jeanine Áñez en los últimos cinco años

Tras casi cinco años recluida, este jueves la expresidenta, Jeanine Áñez, salió de la cárcel de Miraflores tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló el caso Golpe II y abrió el camino para su libertad. En medio de esta nueva etapa, repasamos los cinco hechos más relevantes que marcaron su vida política reciente.

Noviembre 2019: Asume la Presidencia de Bolivia

Luego de la renuncia de Evo Morales, Jeanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia del Estado. Su ascenso fue respaldado por un comunicado del Tribunal Constitucional, que interpretó la figura de sucesión constitucional ante el vacío de poder.

Junio 2020: Convoca a elecciones generales

Durante su gobierno transitorio, Áñez convocó a elecciones generales con el objetivo de restablecer la normalidad democrática. En septiembre de ese año retiró su candidatura presidencial, y en los comicios de octubre Luis Arce, del MAS, ganó con más del 55% de los votos.

Marzo 2021: Detención y proceso por el caso “Golpe de Estado’

En marzo de 2021 fue aprehendida en Trinidad y trasladada a La Paz, acusada de terrorismo, sedición y conspiración. Permaneció detenida en el penal de Miraflores, mientras avanzaban los procesos conocidos como Golpe I y Golpe II.



Junio 2022: Sentencia en el caso “Golpe II”

El Tribunal de Sentencia de La Paz la condenó a 10 años de prisión, al considerar que su asunción no fue constitucional. La defensa de Áñez sostuvo lo contrario y denunció una persecución política. Desde entonces, la exmandataria cumplía la pena en Miraflores.



Noviembre 2025: Fallo del TSJ y anuncio de su libertad

El Tribunal Supremo de Justicia determinó que el proceso del caso Golpe II fue indebido y determinó anular la sentencia de 10 años de cárcel que pesaba sobre la expresidenta Jeanine Áñez y recuperó este jueves su libertad.

