Guillén: “El proceso, mal llamado Golpe de Estado II, quedó anulado y declara la inocencia de Áñez”

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, aseguró este jueves en Red Uno, que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia del caso denominado Golpe de Estado II y que, en la práctica, esto devuelve la inocencia a su defendida.

El jurista afirmó que todo está concluido para que Áñez recupere su libertad en esta jornada alrededor de las 10:00 de la mañana.

El abogado explicó que, tras la publicación, notificación y puesta en conocimiento de la resolución judicial a todas las partes, la sentencia de condena a 10 años de prisión “ya no se encuentra vigente ni produce ningún efecto jurídico”.

Añadió que los trámites administrativos restantes siguieron su curso regular y que lo relevante es que la sentencia contra Áñez “ya no existe”. Guillén precisó que inicialmente se anunció la liberación de la exmandataria para el miércoles; sin embargo, la demora en documentos administrativos trasladó la salida al jueves.

Detalló que la sentencia llegó a La Paz pasado el mediodía y que el juez de ejecución penal debía emitir el mandamiento de libertad, motivo por el cual el equipo de defensa acudió al juzgado para coordinar las actuaciones correspondientes, incluyendo las notificaciones realizadas alrededor de las 15:00 al penal de Miraflores.

El jurista indicó que todos los trámites quedaron concluidos, por lo que Áñez recuperará su libertad en las próximas horas. Finalmente, enfatizó que “el único proceso, mal llamado en su momento como Golpe de Estado II, fue el que derivó en la sentencia contra la expresidenta”, y que el recurso de revisión extraordinaria determinó que aquella resolución fue emitida vulnerando el derecho a un juicio justo y el debido proceso, razón por la cual fue anulada.

“El único proceso, mal llamado en su momento como Golpe de Estado II, fue aquel en el que se sentenció a la exmandataria. En ese marco se interpuso un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, y lo que este ha señalado, en otras palabras, es la inocencia de la expresidenta. Anula dicha sentencia y establece que fue emitida vulnerando el derecho a un juicio justo y al debido proceso”, agregó Guillén.

