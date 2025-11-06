¡Fue estafado! Hombre pierde Bs 70.000 y documentos de un terreno al intentar comprar vehículo

Un hombre denunció haber sido víctima de una estafa en la ciudad de El Alto al intentar comprar un vehículo, luego de entregar Bs 70.000 y los documentos de un terreno, sin recibir el automóvil prometido.

Según relató el afectado a Red Uno, acudió a una empresa para adquirir un taxi tipo vagoneta, pero nunca imaginó que sería estafado.

“Quería sacar un taxi nuevo tipo vagoneta, subí a El Alto a la empresa y les dejé los papeles que me pidieron, pero se cerró todo y se dieron a la fuga. Entregué 70.000 bolivianos; en total, el vehículo costaría 27.000 dólares”, afirmó.

El denunciante explicó que, tras entregar el dinero y los documentos, la empresa desapareció sin entregarle nada y no devolvió ni el dinero ni los papeles de su terreno.

“Quiero que me devuelvan el dinero, necesito pagarlo al banco, no tengo de dónde sacar, estoy operado y no puedo trabajar de albañil”, añadió, solicitando justicia.

El afectado señaló que ya presentó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta, por lo que pide que se agilicen las investigaciones para recuperar su dinero y documentos.

Mira la programación en Red Uno Play