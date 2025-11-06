TEMAS DE HOY:
Policial

¡Fue estafado! Hombre pierde Bs 70.000 y documentos de un terreno al intentar comprar vehículo

Un hombre denunció que entregó dinero y los papeles de un terreno a una empresa para comprar un vehículo, pero la empresa cerró sin entregarle el auto ni devolverle el dinero y sus documentos.

Red Uno de Bolivia

05/11/2025 21:03

Foto: Red Uno
El Alto

Un hombre denunció haber sido víctima de una estafa en la ciudad de El Alto al intentar comprar un vehículo, luego de entregar Bs 70.000 y los documentos de un terreno, sin recibir el automóvil prometido.

Según relató el afectado a Red Uno, acudió a una empresa para adquirir un taxi tipo vagoneta, pero nunca imaginó que sería estafado.

“Quería sacar un taxi nuevo tipo vagoneta, subí a El Alto a la empresa y les dejé los papeles que me pidieron, pero se cerró todo y se dieron a la fuga. Entregué 70.000 bolivianos; en total, el vehículo costaría 27.000 dólares”, afirmó.

El denunciante explicó que, tras entregar el dinero y los documentos, la empresa desapareció sin entregarle nada y no devolvió ni el dinero ni los papeles de su terreno.

“Quiero que me devuelvan el dinero, necesito pagarlo al banco, no tengo de dónde sacar, estoy operado y no puedo trabajar de albañil”, añadió, solicitando justicia.

El afectado señaló que ya presentó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta, por lo que pide que se agilicen las investigaciones para recuperar su dinero y documentos.

 

