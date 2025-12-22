El transporte pesado analiza subir los fletes tras el fin de la subvención

La dirigencia del transporte pesado internacional alcanzó un acuerdo con el Gobierno para instalar mesas técnicas de trabajo en torno al Decreto Supremo 5503; sin embargo, el sector no descarta un incremento en el precio del flete, debido al impacto de la eliminación de la subvención a los combustibles.

Juan Yujra, dirigente del gremio, informó que durante esta semana se abordarán temas impositivos, la importación de repuestos, el acceso al diésel y otros aspectos vinculados a la actividad del transporte pesado.

Respecto al costo del flete, Yujra señaló que actualmente no existe un acuerdo definido y que gran parte de la flota permanece paralizada, a la espera de consensuar un nuevo precio con las empresas contratantes.

“No hay un acuerdo sobre el precio del flete, pero esta semana vamos a encontrar una solución. La mayoría de nuestros camiones no están saliendo con carga. Si antes el flete costaba 2.000, hoy debería situarse entre 2.500 y 3.000”, afirmó el dirigente.

A seis días de la promulgación del Decreto Supremo 5503, el Gobierno informó que alcanzó acuerdos con diversos sectores sociales y productivos, entre ellos cooperativas mineras, transporte pesado y juntas vecinales, con el objetivo de viabilizar la aplicación de la norma.

En paralelo, tras una reunión entre el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Pablo Sauto, y dirigentes de distintas federaciones del transporte, se determinó que la tarifa de los pasajes en rutas intermunicipales e interprovinciales se incrementará de manera provisional en un 30%, hasta el 31 de enero de 2026.

