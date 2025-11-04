“Gritó ‘me está apuñalando’”: exesposa del hombre asesinado relata la llamada de auxilio que recibió y los últimos mensajes de la víctima

La tragedia ocurrió en el barrio Valparaíso, sobre la avenida Moscú, entre Octavo y Noveno Anillo, en Santa Cruz de la Sierra. La familia directa del hombre asesinado presuntamente por su hijastro, pide justicia.

La exesposa de la víctima relató los últimos mensajes que recibió del hombre antes de perder la vida y ofreció detalles sobre la agresión.

“Yo quiero que pague por lo que le hizo al padre de mis hijos. El problema era con su mamá, él no tenía por qué meterse. A mi hija le mandó un mensaje su padre y le dijo ‘me cortó la pierna’. Después le llamó a mi hija y lo escuchamos decir ‘me está apuñalando’. Yo le quité el celular a mi hija y él dijo ‘me está queriendo matar, se fue a dormir con su amante, y vino y me apuñaló la pierna’. Le escuché a la mujer decirle ‘dame el celular’”, narró la exesposa.

Según la mujer, cuando la pareja del agresor intentó quitarle el celular al hombre, el hijastro aprovechó para atacarlo con un arma blanca.

“Se cortó el celular y salimos volando. Cuando llegamos, el papá de mis hijos estaba agonizando; quisimos socorrerlo”, añadió.

La exesposa también afirmó que la víctima no solo fue atacado por el hijastro, sino que la actual pareja le habría propinado una puñalada en la pierna. Los hijos del fallecido lograron detener al presunto autor mientras intentaba escapar del lugar.

Familiares relataron que las agresiones hacia la víctima eran constantes, tanto por parte de su hijastro como de la pareja del mismo. Tanto los hijos como la exesposa del hombre asesinado exigen justicia y la pena máxima para los responsables del crimen.

