Fiscal confirma que hombre fue asesinado con tres puñaladas: su hijastro fue aprehendido

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investigan un nuevo caso de homicidio registrado en el barrio Valparaíso, sobre la avenida Moscú, entre Octavo y Noveno Anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La fiscal Rosemary Barrientos asignada al caso informó que la víctima, un hombre de 50 años, perdió la vida a causa de tres heridas de arma blanca.

“Vinimos a levantar el cadáver de una persona de sexo masculino de 50 años de edad, quien ha fallecido a raíz de unas lesiones de arma blanca. De la revisión externa hemos podido advertir tres heridas de arma blanca. Él ya está siendo conducido a la morgue para que le realicen la autopsia correspondiente”, declaró la autoridad.

De acuerdo con la investigación preliminar, el ataque habría sido cometido por el hijastro del fallecido, aunque no se descarta la participación de otras personas.

“Lo atacó el hijastro de la pareja que tiene actualmente; sin embargo, se está analizando la participación de otras personas. Consumieron bebidas alcohólicas, surgió una gresca entre ellos y se produjo el ataque violento hacia la víctima. Tenemos una persona aprehendida”, explicó la fiscal.

El cuerpo fue trasladado a la morgue municipal, donde se realizará la autopsia legal para determinar las causas exactas de la muerte. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el hecho.

