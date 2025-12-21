EEUU interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos "interceptó" un petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado, el último golpe en una campaña de presión contra Caracas, informó el gobierno estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como "piratería naval" por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"En una operación antes del amanecer en la mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X.

Junto al mensaje fue publicado un video de casi ocho minutos con imágenes aéreas que mostraban un helicóptero sobrevolando justo por encima de la cubierta de un gran petrolero en el mar.

"Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos", agregó Noem.

"Robo y secuestro"

Venezuela condenó este sábado el "robo y secuestro" del segundo buque petrolero y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, según un comunicado del gobierno.

"Estos actos no quedarán impunes", dice el texto. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia", afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Una publicación del Departamento de Seguridad Nacional identificó al buque como el Centuries y afirmó que era "sospechado de transportar petróleo sujeto a sanciones estadounidenses".

Centuries es un petrolero de propiedad china con bandera de Panamá, según TankerTrackers, un servicio en línea que monitorea envíos y almacenamiento de petróleo.

Se indicó que el Centuries cargó 1,8 millones de barriles de crudo en un puerto venezolano a principios de este mes antes de ser escoltado fuera de la zona económica exclusiva de Venezuela el 18 de diciembre. La base de datos VesselFinder también registró la última ubicación del barco frente a la costa venezolana.

Una revisión de AFP determinó que el Centuries no aparece en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo en una publicación en X que el petrolero "contenía petróleo sancionado de PDVSA", en referencia a la petrolera estatal de Venezuela, y acusó al barco de ser "un buque con bandera falsa que opera como parte de la flota en la sombra venezolana".

EEUU interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela. Foto: AFP.

"No nos va a intimidar"

El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses incautaron un gran petrolero frente a las costas de Venezuela, que, según la secretaria de Justicia de Estados Unidos, estaba involucrado en el transporte de petróleo venezolano sancionado hacia Irán.

Estados Unidos lleva meses construyendo un importante despliegue militar en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en América Latina, pero con un énfasis particular en Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se pronunció sobre la incautación del petrolero en un acto en Caracas transmitido por televisión estatal, aunque sin mencionarlo específicamente.

"Estamos librando una batalla contra la mentira, manipulación, contra el intervencionismo, la amenaza militar, la guerra psicológica y el terrorismo psicológico", dijo Padrino, y agregó que eso "no nos va a intimidar".

Actualmente hay 11 buques de guerra estadounidenses en el Caribe: el portaaviones más grande del mundo, un buque de asalto anfibio, dos buques de transporte anfibio, dos cruceros y cinco destructores.

Caracas considera la operación como una campaña para expulsar a Maduro —a quien Washington y muchos países consideran un presidente ilegítimo— y para "robar" el petróleo venezolano.

El ejército estadounidense también ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre. Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques, que han dejado más de 100 muertos.

