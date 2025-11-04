¡Terrible! Hombre es asesinado a puñaladas por su hijastro en el barrio Valparaíso de Santa Cruz

Un trágico hecho de sangre conmocionó al barrio Valparaíso, ubicado sobre la avenida Moscú, entre octavo y noveno anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el informe preliminar, un hombre perdió la vida tras ser apuñalado presuntamente por su hijastro. La víctima habría recibido al menos tres puñaladas en el cuerpo durante una violenta discusión.

“Yo estaba en mi casa y todos los vecinos salieron a ver qué pasaba. Sus dos hijitas estaban llorando. Luego llegaron la Policía, una ambulancia y la FELCC”, manifestó un vecino de la zona.

De acuerdo con versiones de vecinos, ambas personas se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas cuando, por motivos que aún se investigan, se desató una pelea que terminó de manera fatal.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y personal de la Fiscalía llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento legal del cadáver, el mismo que fue trasladado hasta la morgue municipal para la autopsia de ley.

El presunto autor del crimen fue arrestado y se encuentra a disposición del Ministerio Público mientras se esclarecen las circunstancias del asesinato.

