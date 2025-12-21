Legisladores destacan inicio del diálogo del gobierno con sectores sociales por el decreto 5503

Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en destacar el inicio del diálogo del Gobierno con los sectores sociales para explicar los alcances y efectos del Decreto Supremo 5503, que establece la liberación de la subvención a los carburantes, considerando que la información y el diálogo son fundamentales en el actual contexto económico.

La diputada Lisa Claros (Libre) valoró la apertura al diálogo y resaltó la importancia de informar a la población.

“Toda acción de diálogo, toda acción de informar por supuesto que se aplaude. Nosotros hemos dicho, somos una oposición constructiva”, afirmó.

En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes (Unidad) calificó como una señal positiva el acercamiento del Ejecutivo con los sectores sociales, señalando que la medida era necesaria.

“Es una muy buena señal, porque ciertamente el decreto supremo es algo que se tenía que hacer. Ahora lo que queda es explicarles a los sectores cómo se va a avanzar en el decreto y el porqué del decreto”, manifestó.

Por su parte, el diputado Rolando Pacheco (AP) señaló que, si bien el diálogo es importante, se deben considerar alternativas en la aplicación de la medida.

“Sentémonos, se puede levantar la subvención gradualmente. El decreto no solamente es el tema gasolinazo”, sostuvo.

