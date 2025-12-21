La gran noche se acerca: así se preparan los finalistas para la gran noche de La Gran Batalla

Los tres equipos finalistas afinan detalles contrarreloj para brillar este domingo en el escenario más grande de la televisión boliviana.
21/12/2025 14:20
Escuchar esta nota
La cuenta regresiva ya comenzó. Este domingo por la noche se vivirá la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla, el reality de talento que mantuvo en vilo a miles de bolivianos a lo largo de semanas de competencia.
El espectáculo se llevará a cabo desde las 21:00 en el Coliseo Santa Rosita, en la ciudad de Santa Cruz, y promete una noche cargada de emoción, talento y muchas sorpresas.
Durante la jornada, los equipos finalistas realizaron sus últimos ensayos, ajustando coreografías y detalles técnicos con un solo objetivo: dejarlo todo en el escenario y coronarse campeones del programa.
El ingreso del público al coliseo estará habilitado desde las 19:00, para que los asistentes puedan disfrutar de las actividades previas y vivir de cerca la experiencia de la gran final. Son tres equipos los que continúan en competencia y será el público quien tenga la última palabra, a través de la votación digital en voto.reduno.com.bo.
La producción anunció un despliegue escénico sin precedentes, con juegos de luces, grandes coreografías y la energía de los famosos y academias que se prepararon intensamente durante semanas para esta noche decisiva.
La cita es imperdible. Red Uno transmitirá el evento en vivo y en directo, en una velada donde el talento, la pasión y la emoción definirán al gran ganador de La Gran Batalla.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
16:15
18:00
19:00
19:55
21:00
14:00
16:15
18:00
19:00
19:55
21:00