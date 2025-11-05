“Se escondió con indigentes”: Brindan detalles de la captura del presunto asesino de la suboficial Machicado

La Policía de Potosí capturó a Aldo M.C.D., sindicado como el presunto responsable del feminicidio de la suboficial Wendy Machicado, hallada sin vida en su vivienda con signos de asfixia y golpes en el rostro.

La detención se efectuó en inmediaciones de la fuente del puente de Cristal, tras una intensa investigación del hecho ocurrido el 25 de octubre.

El comandante de la Policía de Potosí, coronel Edwin Barrientos, explicó que la búsqueda del sospechoso fue complicada debido a que no tenía domicilio fijo y se ocultaba entre personas en situación de calle.

“De inicio él indicó que no era la persona y dio otro nombre, pero ya teníamos detalles identificativos, como un tatuaje en el brazo, que nos permitió tener plena certeza de que se trataba del responsable del feminicidio”, señaló Barrientos.

La autoridad señaló que el sujeto tiene dos antecedentes policiales relacionados con violencia doméstica, aunque aclaró que ninguno de ellos está vinculado con la víctima fallecida. Según indicó, el sospechoso agredió anteriormente a otras dos mujeres.

“Su condición de viajero hizo que cometiera hechos en distintos lugares. Además, tiene antecedentes por estelionato y amenazas, con denuncias presentadas en casos anteriores”, detalló Barrientos.

Según la Fiscalía Departamental, la autopsia médico-legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, acompañada de lesiones provocadas por un ataque físico violento.

Tras la captura, el Ministerio Público evaluará si procede con detención preventiva o un proceso abreviado, de acuerdo con los elementos probatorios recabados.

