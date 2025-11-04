VIDEO: Azotan a una pareja por infidelidad, ambos fueron sometidos a la justicia de las “rondas”

Un insólito hecho se registró en la ciudad de Cajamarca, en Perú, donde una pareja fue sometida a latigazos como castigo por supuesta infidelidad, en una práctica de justicia comunitaria aplicada por las autoridades locales conocidas como "rondas".

En las imágenes difundidas se observa cómo ambos son azotados mientras las autoridades ronderiles explican que este tipo de sanción busca “eliminar malas actitudes y corregir comportamientos que afectan a la comunidad”.

La familia de la mujer afectada y esposa de la familia aseguró que la joven vive desde hace tres años una situación complicada en su hogar, tras descubrirse la infidelidad del varón hacia su pareja.

Según los familiares, la mujer y supuesta amante, habría tenido conocimiento de que el hombre estaba casado, pero, aun así, presuntamente, decidió mantener la relación pese a las advertencias de su familia.

Sin embargo, la joven implicada reconoció la relación sostenida, pero afirmó que el varón le había asegurado que era soltero.

Las imágenes se hicieron virales y generaron masivos comentarios de los internautas.

Mira la programación en Red Uno Play