Régimen Penitenciario confirma que fue notificado y que Áñez saldrá en libertad este jueves

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este miércoles que la expresidenta Jeanine Áñez podría abandonar el penal a partir de mañana, tras verificarse el mandamiento de libertad emitido por la autoridad competente.

“En horas de la tarde recibimos la notificación en el centro penitenciario, la cual fue verificada y se dará cumplimiento a lo que ha establecido la autoridad competente. Según la información que tenemos, este sería el cuarto mandamiento de libertad, lo que indica que no habría pendientes judiciales y prácticamente se estaría ejecutando mañana”, explicó Limpias.

El director aclaró que la función del Régimen Penitenciario se limita a verificar la veracidad del mandamiento de libertad, un procedimiento interno que no toma más de media hora.

“Hoy se realizó toda la verificación al interior del centro penitenciario y mañana se estaría ejecutando el mandamiento”, añadió.

Con este paso, la expresidenta Jeanine Áñez podrá recuperar su libertad después de cuatro años y ocho meses de encierro preventivo, tras una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que sostiene que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y las garantías constitucionales de la exmandataria.

