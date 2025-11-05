Jeanine Añez anuncia su liberación y agradece al TSJ por “haber escuchado su verdad”

La expresidenta Jeanine Añez Chávez anunció este miércoles, a través de sus redes sociales, que recuperará su libertad este jueves 6 de noviembre a las 10:00 de la mañana, tras casi cinco años de encarcelamiento en el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

En su mensaje, Añez expresó su agradecimiento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por haber considerado su defensa y por escuchar lo que calificó como “la verdad de todos los bolivianos”.

“Agradezco al Tribunal Supremo de Justicia por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió la exmandataria.

Asimismo, manifestó la profunda emoción que siente por el reencuentro con sus seres queridos y el retorno a la libertad después de un prolongado proceso judicial.

“Mañana dejaré este lugar a las 10:00 horas. Siento profunda emoción de abrazar mi libertad con mis hijos, mi familia, mis abogados y quienes no me abandonaron nunca”, expresó.

Finalmente, Añez dedicó palabras de gratitud a Dios, a quien atribuyó la fortaleza para resistir lo que calificó como una “injusticia terrible”, que según sus palabras hoy llega a su fin.

“Mi gratitud eterna a Dios que me acompañó en esta injusticia terrible que hoy, finalmente, acabó”, concluyó su mensaje.

La salida de la exmandataria fue confirmada por su equipo jurídico, que informó que el Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución 011/25, disponiendo su absolución y mandamiento de libertad en el caso “Golpe II”.

