Corina Machado a Jeanine: celebramos anulación de injusta sentencia que te quitó la libertad por 5 años

La líder opositora venezolana María Corina Machado celebró este miércoles la anulación de la sentencia que mantuvo privada de libertad durante cinco años a la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, destacando su ejemplo de resistencia y coraje ante la persecución política.

A través de sus redes sociales, Machado expresó:

“Querida Jeanine, los venezolanos celebramos la anulación de la injusta sentencia que te quitó la libertad por 5 largos años, siendo inocente.

Tu ejemplo de resistencia y coraje es reconocido en Bolivia y toda la región. Me emociona que puedas reencontrarte en tu hogar con tu hija Carolina, quien no ha dejado de luchar por tu libertad”.

Machado subrayó que la decisión judicial representa un acto de justicia largamente esperado y una señal de esperanza para todos los que, en la región, enfrentan procesos judiciales motivados políticamente. “El caso de Jeanine Áñez es símbolo de la lucha de las mujeres latinoamericanas por la libertad y la democracia”, agregó.

La dirigente de Vente Venezuela ha manifestado en reiteradas ocasiones su solidaridad con líderes democráticos de la región que han sido objeto de persecución, insistiendo en la importancia de la unión continental para la defensa de los derechos humanos y las libertades políticas.

Mire la publicación de María Corina Machado:

Mira la programación en Red Uno Play