Jeanine Áñez será liberada mañana, según informó su hija Carolina Ribera

La hija de la expresidenta Jeanine Áñez, Carolina Ribera, informó que su madre recuperará la libertad este jueves, luego de que se anulara la sentencia en su contra. La familia aún espera la notificación judicial y la emisión del mandamiento de libertad.

“El día de mañana va a salir libre, estamos esperando la notificación y el mandamiento de libertad, y mi madre va a salir mañana”, aseguró Carolina Ribera.

Visiblemente emocionada, indicó que la noticia fue recibida con alegría tanto por Áñez como por la familia. Señaló que durante los casi cinco años de prisión, la exmandataria se mantuvo “firme”.

“Vamos a hablar con ella ahora. Está muy emocionada y en Trinidad la espera su familia, hermanos, primos y amigas”, agregó.

Carolina Ribera también confirmó que su madre estaría presente en la posesión del presidente electo, Rodrigo Paz, prevista para el sábado 8 de noviembre.

Jeanine Áñez permanecía recluida en el penal de Miraflores por el caso “Golpe II”, en el que fue condenada a 10 años de prisión por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

