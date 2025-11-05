TEMAS DE HOY:
Política

“Que le pongan empeño”: presidente del TSE insta a Paz y Lara a dedicar toda su energía al país

Tras la entrega de credenciales a los electos Rodrigo Paz y Edmand Lara, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, pidió a las nuevas autoridades dedicación total en la gestión y recordó que los vocales cesarán funciones el 19 de diciembre.

Silvia Sanchez

05/11/2025 14:08

Imagen captura RR.SS.
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras el acto de entrega de credenciales a los electos presidente y vicepresidente, Rodrigo Paz y Edmand Lara, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, instó a las nuevas autoridades a trabajar por el país sin medir esfuerzos.

“Que le pongan todo el empeño, el esfuerzo necesario, y que no midan sacrificio alguno de dedicación, de trabajo, porque hay demasiados problemas que deben resolverse a la brevedad”, manifestó Hassenteufel.

 

El titular del TSE recordó también que corresponde a la nueva Asamblea Legislativa el tratamiento de la Ley de convocatoria para las Elecciones Subnacionales, y destacó la necesidad de que se ponga a trabajar de inmediato en estas tareas.

Hassenteufel informó que los vocales del TSE cesarán funciones el 19 de diciembre, día en que dejarán sus cargos sin necesidad de presentar renuncia. “Yo cumplo mi mandato el diecinueve de diciembre, y ese día, sin necesidad de renuncia, debo hacer dejación del cargo”, puntualizó.

 

