Tragedia en redes: la “Barbie viviente”, murió tras someterse a 27 cirugías

Una influencer brasileña de 31 años, conocida por su transformación para parecerse a una muñeca Barbie, fue encontrada muerta este fin de semana en la casa de un abogado en San Pablo, Brasil, cinco meses después de su última cirugía estética. Las causas de su fallecimiento aún no se han determinado y la policía lo califica como un caso “sospechoso”, según informó Mirror.

Se trata de Barbara Jankavski, quien acumuló 27 cirugías y gastó alrededor de 55 mil dólares para lograr su objetivo. Los servicios de emergencias intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarle la vida. Horas antes, había estado acompañada por otra mujer, que informó a la policía que la influencer se había lastimado el ojo ese mismo día.

Jankavski era muy activa en redes sociales, donde compartía su proceso de transformación con más de 55 mil seguidores en Instagram y 344 mil en TikTok. En días recientes había mostrado selfies con hematomas alrededor de los ojos, resultado de su última cirugía de estiramiento facial, explicando que los moretones eran parte de la recuperación.

Su popularidad le permitió participar en programas de televisión y campañas publicitarias en Brasil. Tras su trágica muerte, sus seguidores expresaron su consternación con mensajes de cariño y despedida en redes sociales: “¡Todavía no puedo creer que ella se haya ido!”, comentaron algunos.

La policía ordenó una autopsia para esclarecer las causas exactas del fallecimiento y determinar si existieron factores externos que contribuyeran a su muerte.

