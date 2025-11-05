¡Indignante! Una conductora de Uber rechazó a un pasajero por estar “con sobrepeso”

Un pasajero de Uber en Estados Unidos denunció haber sido víctima de discriminación por parte de una conductora que se negó a llevarlo alegando que tenía “sobrepeso”. El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando indignación y críticas hacia la mujer.

Según informó RT, el pasajero relató que la conductora le impidió subir al vehículo porque, según ella, era “demasiado gordo” para su coche. En el video se escucha a la mujer decir: “Es una cuestión de lógica y sentido común. Es mi coche, es mi vehículo. ¡Lárgate!”.

Tras el intercambio verbal, ambos se insultaron y el hombre decidió retirarse. En su denuncia, afirmó que la conductora incluso llegó a amenazarlo con sacar un arma.

El hecho generó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron la actitud de la conductora como discriminatoria e inaceptable.

Video:

