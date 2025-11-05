El último mensaje de Jeanine Áñez desde prisión: “Nunca me arrepentiré de haber servido a mi país”

A poco de cumplir cinco años de prisión en la cárcel de mujeres de Obrajes, la expresidenta Jeanine Áñez difundió un mensaje en redes sociales en el que reflexionó sobre su encarcelamiento y aseguró que no se arrepiente de las decisiones que tomó durante su gestión.

“Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”, escribió Áñez.

La exmandataria, condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes, afirmó que su única falta fue haber seguido sus ideales.

“Sigo creyendo que servir a mi patria fue lo correcto, aunque esté pagando un precio injusto. La historia cambia, las versiones cambian, pero la conciencia de haber hecho lo correcto no la borra nadie”, expresó.

Áñez también denunció que su encarcelamiento fue una forma de castigo político. “No fue justo perder mi libertad por haber servido a mi país ni seguir siendo estigmatizada por hechos de corrupción que nunca cometí. He cargado con terribles acusaciones que no me corresponden, pero que se repiten sin vergüenza”, afirmó.

Recordó, además, el impacto emocional que sufrió su entorno cercano. “Duele cuando las críticas más implacables vienen de quienes uno creyó que compartían los mismos ideales. Duele aún más ver cómo esa carga se extendió a mi hija, que ha tenido que soportar ataques por decisiones que fueron solo mías”, añadió.

Finalmente, remarcó que mantiene la cabeza en alto y que su dignidad no está en venta. “Me han decepcionado, me han herido, pero no han logrado doblarme. Mi dignidad no se negocia ni se ensucia con mentiras. Puedo mirar a cualquiera a los ojos porque tengo la conciencia tranquila”, concluyó.

Pocas horas después de la publicación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso la anulación de la sentencia dictada en su contra dentro del caso denominado Golpe II, y ordenó su liberación inmediata. La decisión fue aprobada en sala plena con siete votos a favor y dos en contra, según confirmó el presidente del TSJ, Rómer Saucedo.

