La Alcaldía de La Paz evalúa control biológico para frenar sobrepoblación de palomas en la Plaza Murillo

El alcalde Iván Arias informó que se coordinará con biólogos la aplicación de un método de control biológico para disminuir la población de palomas en la Plaza Murillo, evitando el uso de venenos y priorizando la conservación del patrimonio paceño.

Silvia Sanchez

05/11/2025 10:25

Foto Agencia Municipal de Noticias de La Paz - AMUN
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante una inspección a los trabajos de mantenimiento y refacción en la Plaza Murillo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que se implementará una medida para reducir la población de palomas en el centro histórico de la ciudad.

“Hablaremos con los biólogos para definir la mejor forma de aplicar un control”, afirmó Arias, quien precisó que se buscará una alternativa moderna y segura. “En todas las plazas hay estas aves, que evidentemente dañan los monumentos, pero buscaremos un control biológico. Hay gente que cree que es cuestión de poner veneno, y eso no sucederá”, remarcó la autoridad edil.

Por su parte, la subalcaldesa del macrodistrito Centro, Sandra Soliz, explicó que actualmente se utiliza un químico que vuelve estériles a las palomas.

A la gente le encanta darles alimento, pero tenemos demasiadas. No podemos eliminarlas, pero debemos mantener un control”, señaló. Agregó que el exceso de aves deteriora los monumentos, ensucia los techos y afecta la estructura de la Catedral.

En el marco de la próxima Transmisión de Mando Presidencial, la Escuela Taller de Restauración La Paz realiza labores de limpieza y conservación de esculturas patrimoniales, como las de Pedro Domingo Murillo y la Proclama de la Junta Tuitiva. Estas permanecerán cubiertas con telas protectoras hasta el día de la ceremonia, cuando serán descubiertas.

Los trabajos concluirán la noche del viernes e incluyen, además, el cambio de luminarias a luces LED, la poda de árboles, el mantenimiento de áreas verdes, la reparación de basureros y bancas, y una jornada de desratización programada para este miércoles.

Foto Agencia Municipal de Noticias de La Paz - AMUN

(Con información de Agencia Municipal de Noticias)

