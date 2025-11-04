TEMAS DE HOY:
Feminicidio Abuso a menor robo de cartera

30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO | Un perrito se vuelve viral por "pagar" con piedras su hamburguesa en puesto de comida

El curioso can fue grabado en un local de comida en México mientras entregaba piedras a cambio de una hamburguesa. El video superó los 44 millones de reproducciones en TikTok.

Silvia Sanchez

04/11/2025 18:24

Imagen captura RR.SS.
México

Escuchar esta nota

Un perro en México ha conquistado las redes sociales al demostrar una sorprendente combinación de inteligencia, paciencia y ternura. En un video que se volvió viral en TikTok, el animal aparece “pagando” con piedras para conseguir su hamburguesa favorita en un pequeño establecimiento de comida.

El clip, publicado por el usuario @_alonso88mtz, muestra al can acercándose al local, dejando una piedra frente a la puerta y esperando tranquilamente a que el encargado retire el “pago” y le prepare la hamburguesa.

La escena parece formar parte de una rutina ya aprendida, donde el perro entiende el intercambio simbólico entre entregar la piedra y recibir su comida.

El tierno momento, capturado con una cámara fija, generó admiración en todo el mundo. En pocas horas, el video superó 44 millones de reproducciones y acumuló más de 6,5 millones de “me gusta”, convirtiéndose en uno de los clips más populares del mes en TikTok.

Video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD