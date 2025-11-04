VIDEO | Un perrito se vuelve viral por "pagar" con piedras su hamburguesa en puesto de comida

Un perro en México ha conquistado las redes sociales al demostrar una sorprendente combinación de inteligencia, paciencia y ternura. En un video que se volvió viral en TikTok, el animal aparece “pagando” con piedras para conseguir su hamburguesa favorita en un pequeño establecimiento de comida.

El clip, publicado por el usuario @_alonso88mtz, muestra al can acercándose al local, dejando una piedra frente a la puerta y esperando tranquilamente a que el encargado retire el “pago” y le prepare la hamburguesa.

La escena parece formar parte de una rutina ya aprendida, donde el perro entiende el intercambio simbólico entre entregar la piedra y recibir su comida.

El tierno momento, capturado con una cámara fija, generó admiración en todo el mundo. En pocas horas, el video superó 44 millones de reproducciones y acumuló más de 6,5 millones de “me gusta”, convirtiéndose en uno de los clips más populares del mes en TikTok.

Video:

