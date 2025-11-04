TEMAS DE HOY:
Reponen el crucifijo y la Biblia en la Cámara de Diputados y la sesión entra en cuarto intermedio

Red Uno de Bolivia

04/11/2025 16:40

La Paz

Pasadas las 16:00 de este martes, fue reinstalada la sesión preparatoria de nuevos legisladores con miras a la elección de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Antes de prestar juramento ante la directiva ‘ad hoc’, los diputados titulares electos realizaron una votación para decidir sobre la reposición de la Biblia en la ceremonia, la cual fue aprobada por dos tercios de los legisladores.

Una vez aprobado este acuerdo, los diputados comenzaron a prestar juramento por bloque departamental, iniciando por el departamento de Chuquisaca, respetando la libertad de cada legislador de hacerlo de acuerdo con sus creencias personales.

Pasadas las 17:36, la directiva ‘ad hoc’ dio lectura al punto 4, que da paso a la elección de la nueva Directiva de la Cámara de Diputados.

Cebe recordar que desde 2009, cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) los símbolos católicos fueron apartados de todo juramento porque se declaró a Bolivia como Estado Laico y ya no era obligatorio jurar delante la Biblia y el crucifijo. 

Sesión en cuarto intermedio 

Pasadas las 17:36, la directiva ‘ad hoc’ dio lectura al punto 4, que da paso a la elección de la nueva Directiva de la Cámara de Diputados. En la que se determinó cuarto intermedio hasta el día jueves.

No habiendo conformado los bloques de mayoría y minoría se determina cuarto intermedio hasta el jueves 9:00 solicitando a los jefes de bancada consensuar las nominaciones de sus representantes”, señaló José Maldonado Gemio, presidente ‘ad hoc’ de la Cámara de Diputados.

 

