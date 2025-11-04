Cuarto intermedio en sesión preparatoria de diputados para revisión de credenciales

La sesión preparatoria de la nueva Cámara de Diputados ingresó en un cuarto intermedio hasta las 15:00 horas para conocer el informe de la comisión de credenciales, que tiene por tarea revisar la documentación de los 130 diputados titulares electos, para verificar que no exista ninguna observación. De no haber ningún problema, se procederá a tomar juramento a los nuevos legisladores y posteriormente a conformar sus directivas.

Este martes se dio inicio a las sesiones preparatorias de la nueva Cámara de Diputados correspondiente al Periodo Constitucional Legislativo 2025–2030, en las que se procederá a la elección de las directivas y a los actos formales previos a la instalación de la nueva legislatura.

De acuerdo con la convocatoria, las cámaras de Diputados y Senadores sesionarán por separado, cumpliendo el siguiente orden del día:

Conformación de las directivas ad hoc de ambas cámaras.

Aprobación de credenciales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Juramento de las y los asambleístas titulares.

Elección de las directivas camerales.

La Cámara de Senadores llevará adelante su sesión preparatoria y elección de directiva en los próximos días.

La nueva Asamblea Legislativa Plurinacional estará conformada por siete fuerzas políticas: el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 65 legisladores, Alianza Libre con 51, Alianza Unidad con 33, Alianza Popular (AP) con 8, APB Súmate con 6, el MAS-IPSP con 2 y el Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate con 1 representante.

Procedimiento reglamentario

Según el Reglamento General de la Cámara de Diputados, el proceso de instalación y elección de la directiva se desarrolla bajo las siguientes disposiciones:

Artículo 15 (Sesiones Preparatorias): Los diputados electos se reúnen dentro de los cinco días previos a la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para calificar sus credenciales, constituir su directiva y realizar los actos preparatorios correspondientes.

Artículo 16 (Directiva Ad Hoc): Las sesiones preparatorias estarán dirigidas por una directiva transitoria conformada por los diputados y diputadas más antiguas en el ejercicio parlamentario.

Artículo 17 (Comisión de Credenciales): Se conformará una comisión integrada por representantes de todas las organizaciones políticas con representación parlamentaria, encargada de verificar las credenciales emitidas por el TSE.

Artículos 18 y 19 (Calificación e Impugnaciones): El pleno de la Cámara calificará las credenciales por mayoría absoluta y resolverá las eventuales impugnaciones en el marco del reglamento y la ley.

Artículo 20 (Juramento): Los diputados que no tengan observaciones en sus credenciales o las hayan subsanado prestarán juramento e ingresarán oficialmente en funciones.

Artículo 21 (Elección de la Directiva Titular): Concluida la calificación de credenciales, se procederá a la elección de la nueva directiva titular de la Cámara de Diputados.

Con estas sesiones preparatorias, se da inicio formal al proceso de transición y organización interna del nuevo Órgano Legislativo, que entrará en funciones plenas tras la instalación oficial de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

