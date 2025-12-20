Impactante rescate: Intentó abordar un tren en movimiento y casi es arrastrado | VIDEO

Un hombre que intentaba abordar un tren en movimiento en la India estuvo a segundos de sufrir un grave accidente, pero fue salvado gracias a la rápida intervención del jefe de la estación ferroviaria. El hecho quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según se observa en el video, el hombre logró subir una pierna al tren, pero la velocidad de la locomotora comenzó a arrastrarlo, poniendo en riesgo su vida. Fue en ese instante cuando el jefe de estación, atento a la situación, corrió hacia él y logró sostenerlo con fuerza.

Gracias a su accionar, el funcionario logró jalar al hombre hacia el piso, evitando que fuera arrastrado por el tren. La reacción oportuna del jefe de estación evitó lo que podría haber sido una tragedia.

