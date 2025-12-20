Lupo: “Hicimos lo que nadie se atrevió durante años” tras levantar subsidio a combustibles

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, defendió este sábado la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de levantar la subvención a los combustibles, asegurando que se trata de un esfuerzo necesario para el país.

“Sabemos que es un esfuerzo que vale la pena. En las circunstancias difíciles se sabe quiénes están con la salvación de la patria y quiénes en contra. Sorprende muchas veces ver unidos a los que se decían extremos y opuestos”, manifestó Lupo a través de un video difundido en sus redes sociales.

El ministro cuestionó a quienes se oponen a la medida, señalando que “los oportunistas de siempre quieren que la crisis se agrave y que Bolivia no salga del pozo en el que nos dejaron con 20 años de saqueo”. Además, afirmó que el Gobierno hizo lo que “nadie se animó a hacer durante años” y que actúa con responsabilidad, convencido de que es lo correcto.

Lupo también agradeció a la población que comprende la situación y está dispuesta a hacer un esfuerzo para “salvar al país”.

El levantamiento de la subvención a los hidrocarburos fue oficializado el miércoles mediante el Decreto Supremo 5503, que además fija los nuevos precios que regirán por los próximos seis meses.

La decisión ha generado divisiones en el sector del transporte. Mientras algunos trabajadores se manifiestan en contra y exigen mantener la subvención, otros piden un aumento del pasaje. En Santa Cruz, el sector del transporte pesado llegó a un acuerdo con el Gobierno, asegurando que comprende la situación económica.

