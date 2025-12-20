Asamblea Legislativa eligió a los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral

Concluyó el proceso de selección y designación de los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras una votación decisiva realizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los profesionales elegidos para asumir la conducción del Órgano Electoral son:

• Reyna Chávez, con 120 votos

• Celedonia Cruz, con 115 votos

• Carlos Goitia, con 114 votos

• Ximena Camacho, con 110 votos

• Carlos Ortiz Quezada, con 109 votos

• Ramiro Canedo, con 104 votos

La designación se llevó a cabo en el marco del procedimiento establecido por ley, luego de una etapa de evaluación de méritos y entrevistas a los postulantes, con el objetivo de garantizar la idoneidad de los nuevos integrantes del ente electoral.

Con esta elección, se renueva la composición del Tribunal Supremo Electoral, una instancia clave para asegurar la transparencia, legalidad y credibilidad de los próximos procesos electorales en el país.

Se prevé que los nuevos vocales asuman funciones en los próximos días, una vez cumplidos los actos administrativos correspondientes.

