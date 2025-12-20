ANH habilita líneas de denuncia por irregularidades en estaciones de servicio

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó este sábado que habilitó líneas telefónicas para que la ciudadanía pueda denunciar la falta de atención y posibles irregularidades en las estaciones de servicio a nivel nacional.

“¿Una estación de servicio (EESS) no te atendió o presenta irregularidades? Ahora puedes reportarlo fácilmente. Tu denuncia será revisada directamente por la ANH para garantizar transparencia y un mejor servicio para todos”, señala una publicación difundida por la institución a través de sus redes sociales.

Los usuarios pueden realizar sus denuncias llamando a la línea gratuita 800-10-6006 o al número de WhatsApp 72072300, habilitados para la recepción de reclamos y reportes.

Esta disposición se da luego de que el pasado 17 de diciembre el Gobierno declarara emergencia nacional mediante el Decreto Supremo 5503, que entre otras medidas estableció el incremento en el precio de los combustibles, generando preocupación y reclamos por parte de la población ante presuntas fallas en el abastecimiento y atención en algunas estaciones de servicio.

La ANH aseguró que cada denuncia será evaluada y que se realizarán controles para sancionar a quienes incumplan la normativa vigente.

